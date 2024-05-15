6 نصائح لزيادة فرص الحظ والنجاح في الحياة

أكد الكاتب الصحفي أحمد العرفج خلال استضافته على قناة روتانا خليجية أن الحظ لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج العمل الجاد والمثابرة.

وشدد العرفج على أهمية تحسين المدخلات لتحسين الحظ، مشيراً إلى أن التعلم المستمر وتطوير المهارات يُساهم بشكل كبير في جذب الفرص الإيجابية.

وأكد الكاتب الصحفي أنه لم يصادف شخصاً موهوباً عاطلاً عن العمل، موضحاً أن الموهبة هي إحدى أهم مفاتيح النجاح، لكنها تتطلب العمل الدؤوب لتُثمر.

وقدم العرفج مجموعة من النصائح لتحسين الحظ، وهي الاستعداد والعمل الجاد والتعليم المستمر وتقبل الفشل وتحديد الأهداف والحماس والحيوية والشغف.

وأشار العرفج إلى أن الحظ لا يعني عدم التعرض للتحديات، بل هو القدرة على التعامل معها بذكاء وحكمة لتحويلها إلى فرص للنجاح.