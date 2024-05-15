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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يوليو - يوليو

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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    Days
  • 24 - 26
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

15 مايو 2024

الإجازة.. طريق مثالي للاستشفاء النفسي للصغار والكبار

مقالات متخصصة
الإجازة.. طريق مثالي للاستشفاء النفسي للصغار والكبار

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسيّة وثقافة الأطفال

يستفيد جسم الإنسان مِن الصيام في راحة البدن؛ سواء صيام الطعام أو الصيام عن الروتين اليومي والمعتاد، حيث يمرّ الإنسان بالإجهاد النفسي البسيط أو المعقّد، ويصل أحيانا لمرحلة العجز عن حل المشكلات، ثمّ يسترجع إنّ مع العسر يُسر، فيختلي بنفسه أو يُغيّر نمط حياته ليُساعده الله تعالى.

وتعدّ الإجازة أحد أفضل الطّرق التي ينصح بها العلماء للتخلّص من الأحمال الزائدة والطاقة المُستنفذة التي تحتاج إلى إعادة الشحن، ولا شك أنّ الاعتكاف واعتزال الرّوتين يُصنّفان ضمن أفضل وأهم وسائل الاستشفاء والشّحن النفسي الذي يعتزل فيه الإنسان معاملات الحياة والضغوط، ويتّجه إلى التفريغ الفعّال، وكذلك الأمر في الصّلاة، فهي اعتزال مُؤقَّت للضغوط ووسيلة لتفريغ التوتّر والضغوط، فما بالنا بالإجازة الترفيهية، خاصةً مع مَن تُحبّ مِن أسرتك أو مِن الأصدقاء في العمل والسكن.

يجب على الإنسان ألّا يُحرِم نفسه مِن تلك المتعة، وعليه تجربتها دائما لإنقاذ النفس مِن الضغوط، واعلم جيدا أنّ أسرتك تحتاج إلى المكوث معك أكثر مما تتوقّع، ففي قُربك منهم تتحقّق فوائد عديدة.

واعلم أنه لو كان ضروريا وجود الروتين المُستمر، مِن عمل ومذاكرة ودراسة للكبار والصغار، فمِن الأوْلى أيضًا عمل جداول زمنية مُنتظمة في حياتنا والتي تعتريها إجازات مُخصّصة لنفسِك وأسرتك، مما يُبعد الطاقة السلبية ويمدّك بالإيجابية.

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