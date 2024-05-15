من أشدود للقطاع.. الجيش الأمريكي ينقل قطع الرصيف البحري المخصص لمساعدات غزة

بدأ الجيش الأمريكي يوم الأربعاء نقل قطع الرصيف المؤقت الذي سيستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة من البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمسؤولي الدفاع.

وصرّح مسؤول دفاعي، لشبكة “سي بي إس نيوز“، أن مكونات الرصيف المؤقت، التي تعزز القدرة اللوجستية المشتركة فوق الشاطئ، بدأت بالتحرك من ميناء أشدود في الأراضي المحتلة باتجاه غزة، (يقع ميناء أشدود على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال غزة).

اكتمل بناء المنصة العائمة والجسر الأسبوع الماضي، ولكن الطقس أخر الحركة النهائية. ومع انتقال القطع الآن، يمكن تشغيل الرصيف المؤقت في الأيام المقبلة، وفق ما نقلته الشبكة الأمريكية عن مصادرها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت حاجة غزة للغذاء والإمدادات مع استعداد إسرائيل لهجوم على مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ 6 مايو، فرّ 450,000 من سكان غزة من رفح، حسبما أفاد مدير الاستجابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دانيال ديكهاوس، الذي قال يوم الأربعاء إن الجهات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى رفح بسبب إغلاق المعابر الحدودية والوصول المحدود إلى المستودعات.

وأكدت إدارة بايدن أن الممر سيزيد من كمية المساعدات، لكن الرصيف لا يقصد به استبدال نقاط الدخول البرية الأكثر كفاءة.

وستبدأ المساعدات من قبرص، حيث سيتم تفتيشها وتحميلها على السفن للسفر حوالي 320 كيلومترًا إلى المنصة العائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وعند وصولها، ستُنقل المساعدات بواسطة السفن العسكرية الأمريكية إلى الجسر الملحق بساحل غزة، ومن هناك ستُنقل بواسطة شاحنات يقودها طرف ثالث.

ومن المقرر أن يتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمن على رأس الجسر، بينما تنسق الأمم المتحدة إيصال الإمدادات إلى غزة. ومن المتوقع أن ينقل الممر حوالي 90 شاحنة من المساعدات يوميًا، ويزيد إلى 150 شاحنة يوميًا عند الوصول إلى طاقته الكاملة، وفقًا لمسؤولي الدفاع.

وصرّح نائب الأدميرال براد كوبر بأن هناك مئات الأطنان من المساعدات جاهزة للتسليم وآلاف الأطنان في خط الأنابيب. ويقدر البنتاغون تكلفة الممر بنحو 320 مليون دولار.

وأعلن الرئيس بايدن عن الممر البحري، في خطابه عن حالة الاتحاد في مارس، مشددًا على ضرورة عدم استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة. وأكد بايدن أن القوات الأمريكية لن تطأ أقدامها غزة، مع تكريس حوالي 1000 من أفراد الخدمة الأمريكية لعملية الممر البحري قبالة الساحل.