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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 3 - 5
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  • 9 - 11
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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

15 مايو 2024

بغداد بونجاح يعلن رحيله عن السد القطري نهاية الموسم

رياضة
بغداد بونجاح يعلن رحيله عن السد القطري نهاية الموسم

أعلن نادي السد القطري، رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح، في نهاية الموسم الجاري بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق بعدما انضم للفريق في 2015 قادماً من النجم الساحلي التونسي.

وكتب بونجاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “إلى كل السداويين، أشكركم جميعا على دعمكم طول مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهدي لاسعادكم وتبقت لنا أنا وأخواني اللاعبين خطوتين، أتمنى أن اختمها معكم بحمل كأس سمو الأمير”.

وأتم: “شكرا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذين عاشرتهم خلال تسعة مواسم وقفوا معها بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم، شكرا لكم جميعاً، نراكم في نصف النهائي وستبقون ويبقى السد في قلبي دائماً”.

ماذا قدم بغداد بونجاح مع السد في الموسم الحالي؟

خاض بغداد بونجاح هذا الموسم 27 مباراة مع السد في جميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 4 آخرين.

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