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16 مايو 2024

باريس سان جيرمان يهزم نيس بثنائية في الدوري الفرنسي

رياضة
باريس سان جيرمان يهزم نيس بثنائية في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره نيس بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة 32 بالدوري الفرنسي والتي أقيمت على ملعب أليانز ريفيرا مساء اليوم الأربعاء.

تقدم باريس في الشوط الأول بثنائية مقابل هدف، بعدما افتتح باركولا سجل الأهداف في الدقيقة 18 بعدما استلم تمريرة رويز في الطرف الأيسر ليخترق ويسدد كرة سكنت الشباك، قبل أن يضيف زاجي الهدف الثاني في الدقيقة 23 بصناعة المتألق باركولا.

وقلص نيس الفارق في الدقيقة 32 بعدما تم قطع الكرة من ماركينيوس ليقوم بوجا بارسال الكرة لعلي تشو الذي لم يتردد في وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة لينهي الشوط الأول بأفضلية للضيوف.

وواصل نيس محاولاته لإحراز التعادل في الشوط الثاني مع سعيه ألا يستقبل هدف كلفه حصول اللاعب ميلفين بارد على بطاقة حمراء مباشرة بعدما حرم باريس من فرصة تسجيل محققة في هجمة مرتدة ليكمل نيس المواجهة منذ الدقيقة 75 بـ10 لاعبين.

ليفشل نيس في العودة في النتيجة ومنها يحقق باريس انتصار جديد يصل به للنقطة 73 في المركز الأول بينما يظل نيس في المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند النقطة 54 ليضمن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

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