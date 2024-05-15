يوفنتوس يتوج ببطولة كأس إيطاليا

حصد فريق يوفنتوس لقب كأس إيطاليا للموسم الحالي 2023-24 إثر تغلبه على حساب نظيره أتالانتا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على الملعب “الأولمبى” بالعاصمة روما في نهائي كأس إيطاليا للموسم للحالي 2023-24.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي جمعت الناديين في نهائي كأس إيطاليا.

وشهدت المباراة حصول ماسميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الطرد المباشر من حكم اللقاء بعد اعتراضه الشديد عليه.

وتحمل هذه النسخة من البطولة الرقم 76، وفاز باللقب 16 فريقًا، منها 11 حصل عليه أكثر من مرة، ويعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ 15 تتويجًا، من 21 نهائيًا، بينما حصل عليه مرة واحدة كل من فادو (1922) وجنوى (1937) وفينيسيا (1941) وأتالانتا (1963) وفيتشينزا (1997).