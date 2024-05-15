الأرصاد: رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم من رياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( ٤٠ – ٤٩ ) كيلومترًا /ساعة وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز من أتربة مثارة على محافظتي خيبر والعُلا, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 )كم.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٨ صباحًا وتستمر حتى الـ ٧ مساءً.