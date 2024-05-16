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16 مايو 2024

الأرصاد: طقس غائم جزئيًا وفرصة لهطول أمطار على عدة مناطق

محليات
الأرصاد: طقس غائم جزئيًا وفرصة لهطول أمطار على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران .

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 28، ونسبة الرطوبة 55، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 39 درجة مئوية، بينما الصغرى 25، ونسبة الرطوبة 40.

البحر الأحمر

الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما ارتفاع الموج فهو من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، أما حالة البحر فهي متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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