اليوم.. الإعلان عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بإدارات التعليم

بدأت إدارات التعليم في كافة مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الخميس، بالإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين للعام الدراسي الحالي 1445.
ويمكن للمعلمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال منصة نور الإلكترونية بدءًا من اليوم وحتى الإثنين المقبل، ويحق للمعلمين تقديم اعتراضات على نتائجهم خلال فترة ثلاثة أيام بعد انتهاء فترة الاستعلام، وبعد انتهاء فترة الاعتراضات، ستبدأ عملية النقل الداخلي مباشرة وفقًا للنتائج النهائية.
وقد وضعت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط لحركة النقل الداخلي للمعلمين، ومن أهم هذه الضوابط:
وتسعى وزارة التعليم من خلال حركة النقل الداخلي إلى تحقيق التوزيع العادل للمعلمين على المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة العمل التعليمي، وتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.