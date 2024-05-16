اليوم.. الإعلان عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بإدارات التعليم

بدأت إدارات التعليم في كافة مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الخميس، بالإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين للعام الدراسي الحالي 1445.

ويمكن للمعلمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال منصة نور الإلكترونية بدءًا من اليوم وحتى الإثنين المقبل، ويحق للمعلمين تقديم اعتراضات على نتائجهم خلال فترة ثلاثة أيام بعد انتهاء فترة الاستعلام، وبعد انتهاء فترة الاعتراضات، ستبدأ عملية النقل الداخلي مباشرة وفقًا للنتائج النهائية.

وقد وضعت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط لحركة النقل الداخلي للمعلمين، ومن أهم هذه الضوابط:

احتياج المدرسة أو المنطقة التعليمية وتوافر ميزانية كافية لتغطية تكاليف انتقال المعلم.

يجب أن تكون البيانات المدخلة من المعلمين في نظام نور دقيقة ومحدثة لتسهيل عملية النقل.

تم تقسيم القطاعات إلى شرائح كبرى وصغرى لتسهيل عملية النقل وضمان إعطاء الأولوية للتحرك بين هذه الشرائح بناء على الاحتياجات.

توفر كافة المدارس التي لم يصدر قرار بإغلاقها فرصة المشاركة في عملية النقل الداخلي وفقًا للاحتياجات المحددة.

وتسعى وزارة التعليم من خلال حركة النقل الداخلي إلى تحقيق التوزيع العادل للمعلمين على المدارس والمناطق التعليمية، وتعزيز كفاءة العمل التعليمي، وتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.