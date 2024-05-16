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فريق التحرير

16 مايو 2024

الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا وسط تكهنات بخفض معدلات الفائدة

اقتصاد
الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا وسط تكهنات بخفض معدلات الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الخميس، حيث انتظر المستثمرون صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد التباطؤ الذي شهده معدل التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم، مما زاد من الآمال بتسهيل السياسة النقدية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب لتسليم شهر يونيو بنحو 2.2 دولار لتصل إلى مستوى 2387.10 دولار للأوقية في بداية التعاملات الصباحية، فيما ارتفع سعر أوقية الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.22% ليصل إلى 2391.30 دولار.

كما شهدت عقود الفضة الأكثر نشاطًا لتسليم شهر يوليو ارتفاعًا بنسبة 0.37% لتبلغ 29.84 دولار، بينما زادت أسعار البلاتين الفورية بنسبة 0.44% لتصل إلى 1073.02 دولار للأوقية.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ينخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو، وهو ما يمثل تحسنًا نسبيًا بالمقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد تقديم 231 ألف طلب.

ويشير هذا الانخفاض المحتمل إلى استمرار الزخم الإيجابي لسوق العمل الأمريكي.

وعلى الرغم من توقع السوق بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتثبيت الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في 12 يونيو، إلا أن توقعات خفض تكاليف الاقتراض في شهر يوليو قد ارتفعت إلى 32% مقابل نسبة 26.4% المسجلة قبل يوم واحد فقط.

وتشير هذه التوقعات المتزايدة إلى احتمال تسهيل السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

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