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فريق التحرير

16 مايو 2024

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية عالميا لأدنى مستوى منذ أشهر

اقتصاد
انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية عالميا لأدنى مستوى منذ أشهر الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام العملات الرئيسية عالميا لأدنى مستوى في عدة أشهر، وذلك بعد ظهور بيانات جديدة تشير إلى تباطوء معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة وصلت إلى 0.75% يوم الأمس، وهي الأعلى منذ بداية العام الحالي، فيما واصل الين الياباني تعافيه لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار ليصل إلى مستوى 153.6 ين للدولار الواحد، وذلك نتيجة لتقارب فارق العائدات بين السندات الحكومية الأمريكية واليابانية.

أما الدولار الأسترالي فقد صعد بأكثر من 1% ليحقق أعلى المستويات منذ أربعة أشهر ويصل إلى 0.6714 دولار أمريكي، لكنه عاد ليتراجع بعد الإعلان عن ارتفاع معدلات البطالة في أستراليا بشكل مفاجئ

وفي آخر التداولات، انخفض الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.6687 دولار.

وشهدت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، صعوداً ملحوظاً لتتخطى حاجز 1.09 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وكذلك الأمر بالنسبة للدولار النيوزيلندي الذي ارتفع إلى أعلى المستويات في شهرين عند 0.6140 دولار، والجنيه الإسترليني الذي اخترق حاجز 1.27 دولار محققاً أفضل أداء له خلال الشهر الجاري. ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لليوان الصيني الذي ارتفع قليلًا ليصل إلى 7.2070 يوان للدولار.

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