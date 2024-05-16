الدفاع المدني يُنقذ شابًا ويعثر على آخر متوفٍ في وادي الخرمة

عائض السبيعي – الخرمة

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الخرمة بلاغًا في حوالي الواحدة ظهرًا يوم أمس الأربعاء، يفيد بسقوط شابين في سد القرين الواقع بالقرب من المحافظة.

على الفور، انتقل المختصون إلى موقع الحادث وباشروا عمليات البحث والإنقاذ بمساندة فريق الدفاع المدني بالغريف.

وتمكنت الفرق المختصة من إنقاذ شخص واحد وهو بحالة صحية جيدة، فيما استمر البحث عن الشاب الآخر حتى صباح اليوم الخميس، وبعد جهد كبير وأعمال مشتركة لكافة الأجهزة الحكومية والتطوعية، عثرت السلطات على الشاب المفقود ويبلغ عمره 17 عاما متوفيًا في وادي الخرمة.

وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من الاقتراب من التجمعات المائية والأودية أثناء هطول الأمطار، ودعتهم لأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

الجدير بالذكر أن وادي الخرمة يستمر في التدفق منذ أكثر من 43 يوماً بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق الجنوب والحجاز مؤخراً.