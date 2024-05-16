قمة البحرين والظرف الاستثنائي

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  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

16 مايو 2024

قمة البحرين والظرف الاستثنائي

رأي الوئام
قمة البحرين والظرف الاستثنائي

تعقد القمة العربية في البحرين اليوم الخميس وسط ظرف استثنائي لم تشهده الأمة العربية من قبل، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته أكثر من 123 ألف شهيد وجريح ومفقود فيما تم تدمير البنية التحتية للقطاع بالكامل.

ولا يقتصر الأمر على الوضع في غزة فهناك مناطق عربية ملتهبة أخرى حيث تشهد السودان حربا دامية دخلت عامها الثاني وتسببت في مقتل وتشريد الآلاف خارج وداخل بلادهم فيما لا تزال الأزمة في ليبيا تراوح مكانها منذ عدة سنوات بعد إخفاق القوى السياسية في الوصول إلى حل للأزمة التي مزقت البلاد، كما ستناقش القمة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن والصومال، وغيرها من القضايا التي تهدد الأمن القومي العربي.

وتعلق الشعوب العربية آمالا كبيرة على قمة البحرين للخروج بحلول بحجم تلك التحديات خاصة فيما يتعلق ببلورة موقف دولي يرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خاصة بعد الزخم الدولي الذي تمخض عن اعتراف 143 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الأمر الذي يعزز فرصة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفق المبادرة العربية.

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