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فريق التحرير

16 مايو 2024

صندوق الاستثمارات العامة يخفض استثماراته في السوق الأمريكية بمقدار النصف

اقتصاد
صندوق الاستثمارات العامة يخفض استثماراته في السوق الأمريكية بمقدار النصف صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “PIF” عن تقليص ملحوظ لحيازاته المباشرة في سوق الأسهم الأمريكية بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وبحسب استمارة الكشف المقدمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن قيمة الحيازات السوقية للصندوق في الولايات المتحدة انخفضت إلى ما يقرب من 18 مليار دولار أميركي بعدما كانت تقدر بحوالي 35 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وأظهر النموذج أن الصندوق السعودي قام بتخفيض حصص ملكيته في العديد من شركات التكنولوجيا، بما فيها حصص بقيمة 600 مليون دولار وأكثر في كل من أمازون ومايكروسوفت وشركة سيلز فورس.

وبدلاً من الاحتفاظ بحصص ملكية مباشرة في هذه الشركات والشركات التقنية الأخرى، اتجه الصندوق لشراء خيارات لعدد أقل من الأسهم، وهو إجراء يمكنه من الاحتفاظ ببعض الانكشاف على الشركات المعنية ولكن بمستوى مخاطرة أقل ورأسمال استثمار أدنى.

صندوق الاستثمارات السعودي تخلى عن جميع الحصص المملوكة له في شركات أمريكية تعمل في قطاع الخدمات المالية وأخرى تعمل في مجال السياحة والسفر، مثل بلاك روك وكارنيفال كورب وبوكانغ هولدينغ، والتي كانت تقدر مجتمعة بأكثر من 3 مليارات دولار.

ويأتي هذا التخفيض في إطار الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى التي يتبناها الصندوق السعودي لتنمية محفظته الاستثمارية الدولية المتنوعة وتعزيز حضوره في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق أقصى عوائد ممكنة على المدى الطويل.

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