الملاكم ديفيد نيكا يرتدي الزي السعودي احتفاء بالمشاركة في “حلبة النار”.. ويؤكد لـ”الوئام”: جهود الرياض لدعم اللعبة مقدرة

عبّر الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكا عن شكره وتقديره للسعودية على جهودها في دعم رياضة الملاكمة، وأحدثها نزال “حلبة النار”، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، يوم السبت 18 مايو 2024.

وقال نيكا في تصريحات خاصة لـ”الوئام” إنه استعد جيدًا للمشاركة في نزال “حلبة النار”، مؤكدًا أن هذا الحدث يُعد فرصة رائعة لعرض مهاراته على جمهور كبير من محبي الملاكمة في السعودية والعالم.

وحرص على ارتداء الزي السعودي التقليدي احتفاءً بمشاركته في هذا الحدث الرياضي المميز.

وأوضح، حول استضافة السعودية لمثل تلك المسابقة العالمية، أن الجهود التي تبذلها الرياض مقدرة للغاية من أجل لعبة الملاكمة، وأن كل واحد منا يريد رؤية ذلك يحدث حول العالم.

واختتم الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكا حديثه بقوله: “أن الحدث الرئيسي في البطولة سيكون مثيرًا للغاية”.