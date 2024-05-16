بعد محاولة اغتياله.. من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

16 مايو 2024

بعد محاولة اغتياله.. من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

دوليات
بعد محاولة اغتياله.. من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

سلّطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في بلدة هاندلوفا عقب اجتماع حكومي، الأربعاء، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.. فمَن هو؟

وُلد إيفان فيكو في 15 سبتمبر 1964 لعائلة من الطبقة العاملة، درس المحاماة وشارك في الحياة السياسية مع الحزب الشيوعي قبل الثورة المخملية عام 1989 التي أدت إلى تفكك تشيكوسلوفاكيا السابقة.

عمل “فيكو” كممثل لسلوفاكيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1994 إلى 2000، وفي عام 1999، أسس حزبه الخاص “سمر” الذي ينتمي إلى يسار الوسط بعد أن رفض اليسار الديمقراطي ترشيحه لمنصب وزاري.

حقق حزب “سمر” فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 2006، مما جعل فيكو يصبح رئيساً للوزراء بعد عامين فقط من انضمام سلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2009، قاد بلاده للانضمام إلى منطقة اليورو، ولكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف في العام التالي على الرغم من فوزه في الانتخابات.

حقق فيكو فوزًا آخر ساحقًا في عام 2012 بعد سقوط ائتلاف يمين الوسط بسبب مزاعم الفساد، وفاز مرة أخرى في عام 2016، لكنه استقال بعد عامين وسط احتجاجات حاشدة على خلفية مقتل صحافي استقصائي وخطيبته، وفي أكتوبر 2023، عاد لولاية ثالثة رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف شعبوي قومي.

“فيكو”ُ يُعتبر جريئًا وصريحًا، وله اهتمام بكمال الأجسام وكرة القدم والسيارات السريعة، ويتميز بمهارات سياسية استثنائية، حيث نجح في التنقل بين المواقف المتنوعة من الاتحاد الأوروبي إلى الخطاب القومي الشرس، وأظهر مرونة في تغيير المسار بحسب الظروف.

يُركز “فيكو” على المصالح السلوفاكية فقط، ويتبنى مواقف قوية ضد الهجرة وزواج المثليين، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية.

تابعنا: