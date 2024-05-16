لالتقاط التطبيقات الضارة.. جوجل تضيف ميزة الكشف عن التهديدات المباشرة لأندرويد

أعلنت جوجل أنها أضافت وسائل حماية جديدة للأمان والخصوصية إلى نظام أندرويد، تشمل الكشف عن التهديدات المباشرة عبر الجهاز لالتقاط التطبيقات الضارة، وضمانات جديدة لمشاركة الشاشة، وأمانًا أفضل تجاه محاكيات المواقع الخلوية.

وأوضحت الشركة، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، أنها عززت قدرة نظام Google Play Protect لاكتشاف التطبيقات الاحتيالية التي تحاول انتهاك الأذونات الحساسة.

ويستخدم النظام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف إذا كانت التطبيقات تحاول التفاعل مع الخدمات والتطبيقات الأخرى بطريقة غير مصرح بها.

وذكرت جوجل أن نظام أندرويد يعطل التطبيق تلقائيًا إذا كان متأكدًا من السلوك الضار، وفي حالات أخرى، ينبه الشركة لإجراء مراجعة وينبه المستخدمين.

وأضافت أن النظام يستخدم Private Compute Core، وهو صندوق حماية لمعالجة البيانات بطريقة آمنة من أجهزة الاستشعار، مثل الميكروفون والكاميرا والشاشة.

ومن المقرر أن تطرح العديد من الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد ميزة الكشف المباشر عن التهديدات في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك أوبو وهونر ولينوفو وشارب وون بلس.

وقدمت جوجل في شهر أكتوبر نظامًا يفحص تلقائيًا التطبيقات المحملة من خارج متجرها لتحديد سلوكها الاحتيالي وتنبيه المستخدمين.

وقالت جوجل إن ميزة الكشف المباشر عن التهديدات تفحص سلوك جميع التطبيقات الموجودة عبر الجهاز، بغض النظر عن مصدر تثبيتها، وتبحث باستمرار عن إشارات إساءة الاستخدام والسلوك الضار. تعد هذه الميزة مفيدة في اكتشاف التطبيقات التي قد تخفي سلوكها لتجنب اكتشافها.

وتزيد جوجل صعوبة وصول التطبيقات المحملة من خارج متجرها إلى الأذونات الحساسة عبر توسيع ميزة الإعدادات المقيدة في أندرويد 13.

وتشمل هذه الميزة التطبيقات المحملة من خارج متجرها ومتصفحات الويب وتطبيقات المراسلة ومديري الملفات، مما يتطلب من المستخدمين السماح صراحةً بالوصول إلى أذونات معينة لهذه التطبيقات بعد التثبيت.

وتعمل جوجل أيضًا على مزايا لمنع قراءة التطبيقات الاحتيالية كلمات المرور لمرة واحدة.

ومع أندرويد 15، تخفي جوجل الرموز في الإشعارات افتراضيًا مع استثناء التطبيقات المصاحبة للأجهزة القابلة للارتداء، وتخفي محتوى الإشعارات من المشاركين أثناء جلسة مشاركة الشاشة من بُعد، كما تخفي الشاشة عند إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ويمكن للمستخدمين اختيار مشاركة المحتوى من تطبيق واحد أثناء مشاركة الشاشة بدلًا من مشاركة جميع الأنشطة عبر أجهزتهم.

وتضيف جوجل وسائل حماية تجاه التهديدات التي تمثلها محاكيات المواقع الخلوية، وتخطر المستخدمين بخصوص الشبكات الخلوية غير المشفرة ومحاولات مراقبة نشاطهم عبر محطات خلوية وكيلة.