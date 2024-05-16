موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في دوري روشن

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الخليج اليوم الخميس، في إطار مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد مع الخليج في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 50 نقطة، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 11 لقاء.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 36 نقطة في رصيده، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم، وهُزم في 13 لقاء.

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم:

وتُذاع أحداث مباراة الاتحاد والخليج في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل عبر قناة SSC HD، وتطبيق شاهد.

وكانت آخر مواجهة بين الاتحاد والخليج، حسمها العميد بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.