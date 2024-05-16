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فريق التحرير

16 مايو 2024

إطلاق لعبة جديدة من سلسلة “أساسينز كريد” في نوفمبر

منوعات
إطلاق لعبة جديدة من سلسلة “أساسينز كريد” في نوفمبر

تصدر في نوفمبر لعبة “أساسينز كريد شادووز” التي تُشكل أحدث ألعاب السلسلة الشهيرة وتدور أحداثها في مرحلة النظام الإقطاعي في اليابان، على ما أعلنت شركة “يوبيسوفت” الفرنسية.

وستكون اللعبة متاحة على أحدث جيل من أجهزة “بلاي ستايشن 5” و”اكس بوكس سيريز اكس اس”، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة “ماك”.

وأشارت الشركة إلى أنّ “اللاعبين سيكونون جزءاً من القصص المرتبطة بشخصيتي ناوي وياسوكي، وسيلتقون بشخصيات تاريخية، ويؤدون دوراً في المصير المشترك لشخصيتي اللعبة الرئيسيتين، وذلك خلال حقبة جديدة لليابان”.

واحتلت “أساسينز كريد ميراج”، وهي أحدث لعبة من السلسلة الناجحة صدرت في أكتوبر الفائت وتدور أحداثها في بغداد خلال القرن التاسع، المركز العاشر في سوق ألعاب الفيديو الفرنسية مع بيع أكثر من 300 ألف نسخة منها، بحسب تقرير نُشر في مارس.

ومن المقرر أن تطلق “يوبيسوفت” في 30 أغسطس لعبة رئيسية أخرى هي “ستار وورز أوتلز” Star Wars Outlaws، المنبثقة من سلسلة الأفلام الشهيرة.

ويتقمّص اللاعب في هذه اللعبة التي ابتكرتها “يوبيسوفت” بالتعاون مع “لوكاس فيلم”، شخصية كي فيس الخارج عن القانون. وتدور اللعبة بين أحداث فيلمي “ذي امباير سترايكس باك” و”ريتورن اوف ذي جيدي”.

وستظهر في اللعبة أيضاً شخصيات من عالم “ستار وورز”، على ما يبيّن الشريط الترويجي.

وستكون “ستار وورز أوتلز” مُتاحة عبر “اكس بوكس سيريز اكس اس”  و”بلاي ستايشن 5″ وأجهزة الكمبيوتر.

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