موعد مباراة برشلونة وألميريا اليوم في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ألميريا مساء اليوم الخميس، في إطار بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب باور هورس، أحداث مباراة برشلونة وألميريا في الجولة السادسة والثلاثين من الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 76 نقطة، حصيلة 35 مباراة، حيث فاز البارسا في 23 لقاءـ وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 5 مرات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد ألميريا في المركز الأخير، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في جعبته 17 نقطة فقط، جمعهم من خوضه 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 11 لقاء، بينما هُزم في 22 مرة.

موعد مباراة برشلونة وألميريا اليوم:

وتنطلق أحداث مباراة برشلونة وألميريا في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN sports HD1.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد قد حصد لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم بشكل مبكر، للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، ويأتي بعده برشلونة برصيد 27 لقبًا.