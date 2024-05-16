أمانة جدة تُغلق معمل خياطة مخالف داخل عمارة سكنية بحي السلامة

نجحت أمانة محافظة جدة في إغلاق موقع سكني بحي السلامة تم تحويله بشكل غير قانوني إلى معمل للخياطة، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لمكافحة المخالفات والظواهر السلبية.

ضبطت الفرق الرقابية 20 ماكينة خياطة ومصادرتها، بالإضافة إلى كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.

وتم تسليم الأقمشة الصالحة للجمعيات الخيرية، بينما تخضع بقية المضبوطات للإجراءات النظامية.

وأكدت الأمانة على استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة جميع المخالفات والظواهر السلبية في جميع أحياء المدينة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.