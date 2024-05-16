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    ليرن

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فريق التحرير

16 مايو 2024

جوجل تُثري “الخرائط” بتجربة واقعية معززة جديدة

منوعات
جوجل تُثري “الخرائط” بتجربة واقعية معززة جديدة

أعلنت “جوجل” خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عن ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى الواقع المعزز المكاني مباشرةً عبر تطبيق “الخرائط” على هواتفهم الذكية.

وتُعد هذه الميزة نقلة نوعية في عالم تطبيقات الهاتف، حيث ستُمكن المستخدمين من استكشاف المدن والمعالم بطريقة لم يسبق لها مثيل، من خلال دمج العالم الحقيقي مع العناصر الرقمية، إلى جانب تحديث “Geospatial Creator” لتسهيل إنتاج محتوى الواقع المعزز.

أبرز تفاصيل الميزة الجديدة:

سهولة الوصول: يمكن للمستخدمين العثور على محتوى الواقع المعزز ببساطة من خلال البحث عن موقع على خرائط جوجل.

تجربة غامرة: عند النقر على أيقونة “تجربة الواقع المعزز”، ستظهر على الشاشة عناصر رقمية تُكمل المشهد الحقيقي للموقع، مما يُتيح للمستخدمين تجربة استكشافية غامرة وفريدة من نوعها.

استكشاف عن بُعد: حتى لو لم تكن متواجدًا في الموقع، يُمكنك استكشافه من خلال ميزة “التجول الافتراضي” مع الواقع المعزز، مما يُتيح لك تجربة غنية بالمعلومات.

مشاركة التجارب: بعد استكشاف موقع ما، يُمكنك مشاركة تجربتك مع العائلة والأصدقاء من خلال مشاركة رابط أو رمز QR عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تطبيقات واسعة النطاق: تُتيح هذه الميزة إمكانيات هائلة للتفاعل مع محيطنا، بدءًا من استكشاف المعالم السياحية والتاريخية، إلى البحث عن المطاعم والمتاجر، وصولًا إلى الحصول على الاتجاهات بشكل أكثر سهولة ووضوحًا.

وتبدأ جوجل طرح هذه الميزة الجديدة في مدينتي سنغافورة وباريس كمرحلة أولى، مع خطط لتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المدن حول العالم في المستقبل القريب.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة علامة فارقة في مجال الواقع المعزز وتطبيقاته، وتُؤكد التزام جوجل بتقديم تجارب مبتكرة تُثري حياة المستخدمين وتُسهل تفاعلهم مع العالم من حولهم.

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