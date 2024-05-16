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فريق التحرير

16 مايو 2024

ولي العهد في القمة العربية بالبحرين: ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها

دوليات
ولي العهد في القمة العربية بالبحرين: ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على جملة من المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومنها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا والسودان وغيرها.

في كلمته في افتتاح القمة العربية الثالثة والثلاثين، شدد ولي العهد على رفض المملكة القاطع لتبرير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأي شكل من الأشكال، مؤكداً على إدانة المملكة الشديدة لهذا العدوان الذي تسبب في سقوط الآلاف من القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة حرصت خلال رئاستها للقمة العربية في دورتها السابقة على تسليط الضوء على القضايا الإقليمية الملحة وأولوية القضية الفلسطينية، حيث أطلقت حملة شعبية لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وتجاوزت قيمتها الإجمالية مبلغ 700 مليون ريال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، مشدداً في إطار كلمته: إن على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالأزمات في اليمن وسوريا، أكد ولي العهد على استمرار جهود بلاده بالتعاون مع أشقائها العرب والدوليين للوصول إلى حلول لهذه الأزمات وضمان توفير سبل العيش والاستقرار للمواطنين اليمنيين والسوريين.

وعلى الصعيد الأمني، حذر الأمير محمد بن سلمان من خطورة المساس بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، باعتبار أن ذلك يمثل اعتداءً على التجارة العالمية والملاحة البحرية والأمن والسلم الدوليين.

انعقدت القمة العربية الثالثة والثلاثون في المنامة بالبحرين وسط أحداث معقدة وظروف صعبة في المنطقة، حيث تسيطر الحرب المستمرة في قطاع غزة على المشهد منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتأتي هذه القمة في وقت استثنائي وحساس، حيث تضمن جدول الأعمال ثمانية بنود أساسية تناولت مختلف المسائل والقضايا المتعلقة بعمل المنظومة العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية.

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