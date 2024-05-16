منع 14 مليون بطاقة ائتمان مسروقة.. متجر تطبيقات آبل يوقف أنشطة احتيال بـ 7 مليارات دولار

كشفت شركة آبل عن بيانات جديدة تتعلق بجهودها في مكافحة الاحتيال في متجر تطبيقات iOS، معلنة إيقاف معاملات احتيالية بقيمة تفوق 7 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بدءًا من عام 2020 وحتى 2023.

أشارت البيانات إلى أن الشركة تمكنت من إيقاف أكثر من 1.8 مليار دولار من هذا المبلغ خلال عام 2023 وحده، وهو رقم يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة.

منع 14 مليون بطاقة ائتمان مسروقة

وأكدت آبل أنها تمكنت من منع أكثر من 14 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وأكثر من 3.3 ملايين حساب من إجراء عمليات مالية مرة أخرى خلال الفترة ذاتها.

تأتي هذه البيانات في سياق جهود آبل المستمرة لتعزيز أمان وموثوقية تجربة المستخدمين داخل بيئتها البيئية للهواتف المحمولة، التي تعتبر محورية في استراتيجيتها العامة. ولكن على الرغم من هذه الجهود، هناك روايات مضادة تتعلق بممارسات الشركة، مثل الدعوى التي تقدم بها بعض المطورين في خريف عام 2022، والتي أثارت تساؤلات حول عمليات الرفض غير العادل للتطبيقات والاحتيال.

وتعتبر البيانات الصادرة عن آبل جزءًا من تقريرها السنوي الذي يهدف إلى توضيح جهودها في مجال مكافحة الاحتيال، حيث يقدم نظرة شاملة على الإجراءات المتخذة لوقف هذه السلوكيات الضارة داخل متجر التطبيقات.

رفض أكثر من 91 ألف تسجيل لمطورين

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة في العام الماضي، كان رفض أكثر من 91 ألف تسجيل للمطورين بسبب مخاوف الاحتيال، بالإضافة إلى رفض أكثر من 1.7 مليون تطبيق لأسباب مختلفة، مما يؤكد التزام الشركة بالحفاظ على نظام التطبيقات الخاص بها.

ووفق بيانات الشركة، فإنها تضم فريقًا مختصًا يتولى مراجعة كل تطبيق مُقدم إلى متجر التطبيقات، حيث يتم استعراض ما يقرب من 132500 تطبيق أسبوعيًا، بما يعكس التزامها القوي بتعزيز أمان وجودة التطبيقات المتوفرة لمستخدميها.