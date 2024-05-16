طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والخليج المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد مع الخليج في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 50 نقطة، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 11 لقاء.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 36 نقطة في رصيده، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم، وهُزم في 13 لقاء.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والخليج:

ويُدير المباراة، الحكم السعودي شكري الحنفوش، ويعاونه فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا.

ومحمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه سعيد آل مهدي.