ناجلسمان يُعلن قائمة ألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بقيادة جوليان ناجلسمان، عن قائمة منتخبه، لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

بطولة يورو 2024 ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، وستنطلق خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 14 يوليو القادم.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة كلا من منتخبات المجر وإسكتلندا وسويسرا.

قائمة ألمانيا لمنافسات يورو 2024:

حراسة المرمى: أوليفر بومان، مانويل نوير، ألكسندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: فالديمار أنتون، بنجامين هنريكس، جوشوا كيميتش، روبن كوخ، ماكسيمليان ميتيلستاد، ديفيد راوم، أنتونيو روديجر، نيكو شولتربيك، جوناثان تاه.

خط الوسط: روبرت أندريش، كريس فورهريتش، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، توني كروس، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، ليري ساني، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ماكسيماليان بيير، نيكلاس فولكورج، كاي هافيرتز، توماس مولر ودينيس أونداف.