الرئيس المصري في القمة العربية بالبحرين: يجب وضع حد فوري للحرب المدمرة ضد الفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة وضع حد فوري للحرب المدمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بالقمة العربية الـ33 المُنعقدة في البحرين، اليوم الخميس، “إن القمة العربية تنعقد اليوم في ظرف تاريخي دقيق، وإن هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الأمة تفرض علينا مسارين إما الفوضى أو السلام”.

وأضاف أن إسرائيل تواصل التهرب من المسؤولية والجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد السيسي رفض مصر محاولات استخدام معبر رفح لإحكام الخناق على غزة، مشدداً على موقف مصر الثابت فعلاً وقولاً لرفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

وتابع: “مخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعاً”، مشيراً إلى أن ثقة شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له.