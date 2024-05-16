اتحاد اللاعبين المحترفين يُعلن 8 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين، عن اللاعبين المختارين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 88 نقطة في رصيده، بفارق نقطتين عن آرسنال المتواجد في الوصافة، أما ليفربول يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 79 نقطة.

وضمت القائمة 8 لاعبين، منهم ثلاثة لاعبين من فريق مانشستر سيتي، وهم فيل فودين ويرلينج هالاند، ورودي، وثلاثة من فريق آرسنال وهم ديكلان رايس، وويليام صليبا، ومارتن أوديجارد.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

-فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

-إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

-مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.

-كول بالمر لاعب تشيلسي.

-ديكلان رايس لاعب آرسنال.

-رودري لاعب مانشستر سيتي.

-ويليام صليبا لاعب آرسنال.

-أولي واتكينز لاعب أستون فيلا.