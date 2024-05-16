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16 مايو 2024

“رويترز”: مصر رفضت اقتراحًا إسرائيليًا للتنسيق بشأن معبر رفح

دوليات
“رويترز”: مصر رفضت اقتراحًا إسرائيليًا للتنسيق بشأن معبر رفح

قال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإدارة عملياته المستقبلية.

وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” الخطة خلال زيارة للقاهرة أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب توغل إسرائيل الأسبوع الماضي في رفح حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.

ويُشكّل معبر رفح ممراً رئيسياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين من القطاع، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة.

وسيطرت إسرائيل على المعبر وقالت إنها لن تسمح لحماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.

وأوضح المصدران الأمنيان أن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد سافر إلى مصر “في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة”، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

ولم يرد مركز الإعلام الأجنبي التابع لهيئة الاستعلامات المصرية على طلب للتعليق.

وهناك معاهدة سلام وتعاون أمني بين مصر وإسرائيل، لكن العلاقات توترت بينهما خلال حرب غزة لا سيما منذ التوغل الإسرائيلي في رفح.

وتبادلت الدولتان الاتهامات هذا الأسبوع بشأن إغلاق المعبر الحدودي وما تبعه من عرقلة لجهود الإغاثة.

وتقول مصر إن السبب الوحيد لإغلاق معبر رفح هو العملية العسكرية الإسرائيلية، وحذرت مراراً من أن هدف إسرائيل من الهجوم هو إخلاء غزة من خلال دفع الفلسطينيين للنزوح إليها.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر، أمس الأربعاء، أن مصر رفضت طلباً إسرائيلياً بفتح معبر رفح أمام المدنيين من سكان غزة الراغبين في الفرار من القطاع.

وقال المصدران المصريان إن الوفد الإسرائيلي ناقش أيضاً خلال زيارته للقاهرة المفاوضات المتوقفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن لكنه لم ينقل أي رسائل جديدة، وتتوسط مصر في المحادثات إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

ووفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر، وقتل 82 شخصاً على الأقل يوم الثلاثاء في أعلى حصيلة يومية منذ أسابيع.

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