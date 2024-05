مانشستر سيتي يُعلن غياب حارسه لنهاية الموسم بسبب الإصابة

أعلن نادي مانشستر سيتي عن مدة غياب إيدرسون حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الإصابة، اليوم الخميس.

وأكد مانشستر سيتي بأن حارسه تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبر، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة “أكس” بأن الحارس سيغيب عن المباريات المتبقية للفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأكد النادي بأن الحارس يعاني من كسر بسيط في مقبس عينه، وأن الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لإيدرسون.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد، يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي لو حسمها الفريق السماوي لصالحه سيحصد لقب البريميرليج.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 88 نقطة في رصيده، حيث خاض 37 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

فيما سيواجه مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، يوم 25 مايو الجاري، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.

Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery 🩵

More information ⤵️

— Manchester City (@ManCity) May 16, 2024