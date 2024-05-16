تفاصيل مفاوضات يوفنتوس مع المدرب المُرشح لخلافة أليجري

كشف الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عن تفاصيل مفاوضات نادي يوفنتوس مع تياجو موتا مدرب بولونيا، والمُرشح لخلافة ماسيماليانو أليجري.

وكان رومانو أكد رحيل ماسيماليانو أليجري المدير الفني الحالي ليوفنتوس عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وتُوج يوفنتوس تحت قيادة أليجري بكأس إيطاليا أمس بعدما فاز على أتالانتا بهدف نظيف، وينتهي عقد المدرب مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن العقد الذي عرضه على تياجو موتا ليصبح مدربهم الجديد للموسم المقبل، مدته ثلاث سنوات، صالح حتى يونيو 2027.

وأشار إلى أن تياجو موتا قام بعمل ممتاز كمدرب لبولونيا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسيبلغ النادي بقراره النهائي قريبًا.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، للمرة العشرين في تاريخه، بينما يأتي يوفنتوس في الصدارة حيث يعد أكثر الأندية تتويجًا بالسيري آي، بواقع 36 مرة.