مانشستر يونايتد يستغنى عن أربعة لاعبين

كشفت تقارير صحفية عن قرر إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالاستغناء عن أربعة لاعبين من صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة “فوتبول إنسايدر”، أن مانشستر يونايتد قرر الاستغناء عن الثلاثي توم هيتون وجوني إيفانز، وأنتوني مارسيال وتم إبلاغ اللاعبين بذلك الأمر، وبالبحث عن نادي جديد خلال الموسم المقبل.

وتنتهي عقود ثلاثي مانشستر يونايتد مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ولن تقوم إدارة النادي الإنجليزي بتجديد عقودهم.

وأشارت شبكة فوتبول إنسايدر أن إدارة نادي مانشستر يونايتد ستقوم بعرض ماسون جرينوود للبيع في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 88 نقطة في رصيده، حيث خاض 37 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 57 نقطة في رصيده، حصيلة 37 مباراة، حيث فاز في 17 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 14 مرة.