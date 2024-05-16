سر غياب رونالدو عن معسكر النصر الصيفي

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن مسئولى نادي النصر استقروا بالاتفاق مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق علي التحضير للموسم الإعدادي والتحضيري للعالمي في الموسم

وبحسب الرياضية حدد النصر، الخميس 4 يوليو المقبل موعدًا لمغادرة الأصفر إلى البرتغال، لإجراء المعسكر الخارجي في مدينة فارو البرتغالية.

وأوضحت الرياضية، أنه في حال تأهل منتخبات البرتغال وكرواتيا وإسبانيا للأدوار المتقدمة من بطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا منتصف يونيو المقبل، فإن المدافع الإسباني إيمريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزوفتيش، والبرتغاليين كريستيانو رونالدو، وأوتافيو موتيرو، لن يتمكنوا من الحضور في معسكر النصر التحضيري.

وتابعت، سيخوض النصر في معسكره الإعدادي ثلاث مباريات تجريبية، وجارٍ التفاوض حاليًا مع بعض الأندية البرتغالية والإسبانية التي ستنظم معسكراتها تزامنًا مع معسكر النصر.