غموض موقف نجم ريال مدريد من نهائي دوري الأبطال

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  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

16 مايو 2024

غموض موقف نجم ريال مدريد من نهائي دوري الأبطال

رياضة
غموض موقف نجم ريال مدريد من نهائي دوري الأبطال

استقر الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد علي مشاركة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي الفريق في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا امام دورتموند الألماني .

وكشف الصحفي خوسيه لويس سانشيز عن خطة كارلو أنشيلوتي بخصوص حراسة المرمى في المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد، حيث سيخوض لونين مباراة فياريال المقرر لها الاحد المقبل في الدوري، علي ان يشارك كورتوا في مباراتي ريال بيتيس الأخيرة في الدوري يوم السبت 25 مايو ، ومن بعدها مباراة دورتموند في نهائي دوري الابطال يوم 1 يونيو المقبل.

من ناحية أخرى، قال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أتفهم أن هناك أشخاصًا قد يشككون في مدى قدرتك على المشاركة وكيف سيكون أدائك، لكنني أعلم أنني سأعود بقوة، ما زلت بنفس المستوى أو أفضل، سأواصل التدريب من أجل التطور، ربما كنت بحاجة إلى تدريب”.

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