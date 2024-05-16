غموض موقف نجم ريال مدريد من نهائي دوري الأبطال

استقر الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد علي مشاركة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي الفريق في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا امام دورتموند الألماني .

وكشف الصحفي خوسيه لويس سانشيز عن خطة كارلو أنشيلوتي بخصوص حراسة المرمى في المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد، حيث سيخوض لونين مباراة فياريال المقرر لها الاحد المقبل في الدوري، علي ان يشارك كورتوا في مباراتي ريال بيتيس الأخيرة في الدوري يوم السبت 25 مايو ، ومن بعدها مباراة دورتموند في نهائي دوري الابطال يوم 1 يونيو المقبل.

من ناحية أخرى، قال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أتفهم أن هناك أشخاصًا قد يشككون في مدى قدرتك على المشاركة وكيف سيكون أدائك، لكنني أعلم أنني سأعود بقوة، ما زلت بنفس المستوى أو أفضل، سأواصل التدريب من أجل التطور، ربما كنت بحاجة إلى تدريب”.