المسابقات تُعلن تعديل مواعيد بعض المباريات في دوري روشن

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل توقيت بعض مباريات البطولة اليوم الخميس.

وأشارت الرابطة بأنه سيكون هناك تعديل على إنطلاق عدد من مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن.

وسيقام غدًا الجمعة أربعة مباريات في بطولة الدوري السعودي، بين ضمك والفيحاء والحزم أمام الرياض، والتعاون ضد الشباب.

المواعيد الجديدة للمباريات:

وستنطلق مباراة ضمك والفيحاء في على ملعب خميس مشيط في تمام 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام مباراتي الحزم والرياض والتعاون أمام الشباب في تمام 7:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.