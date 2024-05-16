تفاصيل أزمة شعار النصر الجديد

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل أزمة شعار نادي النصر الجديد.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، فإن الهوية الجديدة لشعار نادي النصر، لن تظهر على أطقم فرق كرة القدم في النادي خلال الموسم الجديد، بسبب التأخر في تسليمها إلى الشركة المصنعة للملابس.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الألمانية اشترطت توفير الشعار الجديد قبل البدء في تصنيع الملابس ب6 أشهر، إضافة إلى صعوبة تصميم طقمين في موسم واحد بشعارين مختلفين، حيث سيظهر الطقم الجديد في معسكر البرتغال.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر أنهى مع شركة “هوم” الإماراتية تصميم وتنفيذ الهوية الجديدة في شعار النادي بنحو 5 ملايين درهم.