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فريق التحرير

16 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية تسعى لحل أزمة السودان ومنبر جدة أمل للسودانيين

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية تسعى لحل أزمة السودان ومنبر جدة أمل للسودانيين

تتواصل الحرب في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني حيث انتقلت المعارك عند مدينة الفاشر التي تُعد آخر مركز حضري رئيسي في إقليم دارفور، والذي لا يزال تحت سيطرة الجيش السوداني، في ظل محاولات قوات الدعم السريع لإسقاطها ما قد يؤزم المشهد داخل السودان.

الحل السياسي

ومن جانبه قال صلاح غريبة الإعلامي والمحلل السياسي السوداني، إن انتهاء الحرب في السودان لن يحدث من خلال الحرب في ظل إصرار أطراف الصراع على الاستمرار في المعارك وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأضاف “غريبة” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن حرب السودان ستنتهي بالحل السياسي وليس بالحل العسكري عند موافقة كل طرف على الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأوضح الإعلامي السوداني، أن الأطراف السودانية يجب أن تعود إلى منبر جدة مرة من أجل عودة الاستقرار في السودان مرة أخرى، مشددًا على أن السودان يعاني تلك الفترة من تدهور الأوضاع وانهيار الدولة وملامحها ومؤسساتها.

جهود السعودية

وتابع “غريبة”: “السعودية ومصر يبذلان جهودا كبيرة من أجل إنهاء الحرب في السودان، وحرب السودان لن تنتهي بالصراع ولكن من خلال منبر جدة فهو أمل السودانيين لإنهاء ذلك الصراع”.

يُذكر أن مدينة الفاشر يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، بينهم 800 ألف نازح داخليا فروا إلى المدينة بسبب الصراع الدائر، فيما تتمتع الفاشر بأهمية إقليمية كبيرة باعتبارها المقر التاريخي للقوات المسلحة السودانية ومركزا تجاريا استراتيجيا مع تشاد وليبيا المجاورتين.

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