بعد حادثة سلوفاكيا.. مذيع بلجيكي يدعو لاغتيال رئيس الوزراء والسلطات تحقق

قررت الشرطة البلجيكية فتح تحقيق مع مذيع إذاعي بلجيكي دعا إلى اغتيال رئيس وزراء البلجيك ألكسندر دي كرو، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وادعت محطة الإذاعة البلجيكية المحلية “فارجيم 1” أن المذيع كان يستهدف من وراء تعليقاته إطلاق مزحة، لكنها لم تظهر بهذه الطريقة، وأساء المذيع التقدير تمامًا.

وقررت المحطة إيقاف المذيع الذي لم يذكر اسمه، على الفور، موضحة أنه قدم اعتذارا للمستمعين والمحطة عما بدر منه.

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وكان مذيعًا بمحطة “فارجيم 1” قال، أمس الأربعاء، بعد محاولة اغتيال فيكو: “إلى كل أولئك الذين يفكرون في إطلاق النار على ألكسندر دي كرو ولكنهم لا يجرؤون بسبب الاحتياطات الأمنية حوله، هكذا كما ترون، من الممكن إطلاق النار على رئيس وزراء، لذلك أقول، امضوا قدمًا”.