نجم الاتحاد يدعم قائمة فرنسا في اليورو

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، عن القائمة التي سيخوض بها نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، والتي سوف تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

وشهدت قائمة منتخب الديوك عودة نجولو كانتي، لاعب الاتحاظ، الذي غاب عن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما تواجد اللاعب الشاب لفريق باريس سان جيرمان، وران زائير إيمري، صاحب الـ 18 عاما.

ويخوض المنتخب الفرنسي منافسات بطولة يورو 2024، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، مع كل من هولندا، بولندا والنمسا.

وجاءت قائمة فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانيان، أريولا، سامبا.

الدفاع: كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ميندي، بافارد، ساليبا.

الوسط: تشواميني، كامافينجا، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، جريزمان.

الهجوم: مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني، كومان، ماركوس تورام، جيرو.