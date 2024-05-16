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16 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: القمة العربية في البحرين “كاشفة” لمناقشتها ملفات ساخنة

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: القمة العربية في البحرين “كاشفة” لمناقشتها ملفات ساخنة

تُعقد القمة العربية في البحرين، وسط ظرف استثنائي لم تشهده الأمّة العربية من قبل، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي راح ضحيّته أكثر من 123 ألف شهيد وجريح ومفقود، بينما دُمِّرت البنية التحتية للقطاع بالكامل.

ولا يقتصر الأمر على الوضع في غزة، فهناك مناطق عربية ملتهبة أخرى، حيث يشهد السودان حربا دامية دخلت عامها الثاني، وتسبّبت في مقتل وتشريد الآلاف خارج وداخل بلادهم، بينما لا تزال الأزمة في ليبيا تراوح مكانها منذ عدّة سنوات، بعد إخفاق القوى السياسية في الوصول لحل للأزمة التي مزّقت البلاد، كما ستُناقش القمّة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن والصومال، وغيرها من القضايا التي تُهدّد الأمن القومي العربي.

وتعلِّق الشعوب العربية آمالا كبيرة على قمة البحرين للخروج بحلول بحجم تلك التحديات، خاصة فيما يتعلّق ببلورة موقف دولي يرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

في السّياق، يرى أحمد عطا، الباحث في منتدى الشرق الأوسط بلندن، أن “القمة العربية في البحرين قمة كاشفة لوجود العديد مِن الملفات الملتهبة على طاولة الاجتماع”، مؤكدًا ضرورة الخروج بقرارات حاسمة للملفات الخماسية المطروحة للنقاش.

ويُضيف أحمد عطا، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “القمة تُناقش أجندة خماسية، شديدة الحساسية، تتصدَّر الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين، وما إذا كانت القمة تستطيع الخروج بقرارات لوقف العدوان ووقف الإبادة الجماعية وحل الدولتين، وإذا خرج قرارٌ من القمة، هل ستتعاون الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن لتنفيذه؟”.

ويقول المحلل السياسي إن “الملف الثاني الذي لا يقل أهمية عن ملف غزة يتعلّق بالوضع في السودان وتطورات الأوضاع في ليبيا”، موضّحا أنّ “العديد من المؤتمرات والمبادرات عُقِدت بشأن الأزمة الليبية مثل ’باليرمو، باريس 1، باريس 2، برلين’، لصياغة شكل سياسي جديد وإجراء انتخابات، ولم تصل إلى أي حلول، في ظل جمود سياسي كبير وانتشار الفساد وسيطرة المليشيات المسلحة على الدولة”.

ويؤكّد الباحث في منتدى الشرق الأوسط بلندن أنَّ “السودان يعيش موقفا تاريخيا استثنائيا في ظل دخول الحرب عامها الثّاني، ويجب إعادة الاستقرار له وتقريب وجهات النظر بين الخصوم السياسيين، وبالذّات الجيش وقوات الدّعم السريع، ويتعلّق البند الثالث بالوضع المتوتّر بين جيبوتي وإريتريا، ووضع صياغة لإعادة الاستقرار وضبط الحدود ووقف الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر”.

ويذكُر عطا أنّ “البند الرّابع سيُناقش ملف سد النهضة والتعنّت الإثيوبي في مواجهة مصر”، مشيرا إلى أنه “لا توجد حتى الآن صيغة مُلزمة للإثيوبيين للاعتراف بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وحتى هذه اللحظة فمصر مُعرَّضة للخطر، ويجب خروج قرار ملزم بموقف عربي تجاه أديس أبابا”.

ويشير أحمد عطا إلى أنّ “الملف الخامس مهم جدا، وهو تفعيل اتفاقية التجارة العربية، في ظل معاناة العديد من الدولة العربية من أزمات اقتصادية، ويجب تفعيل الاتفاقية وفتح الحدود التجارية”.

 

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