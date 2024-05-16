تعادل مثير بين الخليج والاتحاد في دوري روشن

تعادل فريقا الخليج ضد الاتحاد بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة 32 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من مهند الشنقيطي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء لصالح اتحاد جدة، بينما أحرز النجم المصري محمد شريف هدف التعادل لصالح الخليج في الدقيقة 81.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 11 مواجهة وتسجيل 57 وتلقي 49.

بينما يتواجد الخليج في المركز الـ11 بترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 13 لقاء وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 43.