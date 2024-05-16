السديس يثمَّن توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في الأنشطة والفعاليات

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة أوقات الصلاة في جميع المناشط والفعاليات، مؤكداً أهمية ذلك باعتبارها عماد الدين وركنه الثاني.

وأوضح السديس أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعظيم شعائر الله -تعالى-، واهتمامها بتطبيق تعاليم الإسلام السمحة، إيماناً منها بأهمية دورها في رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة.

وبيّن رئيس الشؤون الدينية أن السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، قامت على التوحيد وتعظيم شريعة الله، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وسارت على نهج الإسلام الحق.

وأكد أن توجيه ولي العهد الكريم جاء من حرصه على رعاية أبناء شعبه، واهتمامه بمصالحهم الدينية والدنيوية، إيماناً منه بأهمية دور القيادة في حفظ الدين وحماية القيم الإسلامية.

وختم السديس حديثه بالدعاء لولاة الأمر بالموفقية والسداد، وأن يجزِيهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.