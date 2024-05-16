تفاصيل مقترح فيفا الجديد بسبب العنصرية

أكد ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن فيفا سيقدم مقترحا لجمعيته العمومية “الكونجرس” لتطبيق عقوبات إلزامية، بما فيها خسارة مباريات، في حوادث الانتهاكات العنصرية في جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا وطنيا.

وبعث ماتياس جرافستروم، الذي تولى منصب الأمين العام للفيفا رسميا هذا الأسبوع، برسالة إلى جميع الاتحادات الأعضاء يوضح فيها الاقتراح الذي يتضمن القواعد والعقوبات والإجراءات في أرض الملعب والتهم الجنائية المحتملة.

وقال جرافستروم، قبل تقديم الاقتراح أمام الجمعية العمومية للفيفا في بانكوك غدا الجمعة: “سنجعل العنصرية جريمة محددة مع إدراجها بشكل إلزامي في القوانين الانضباطية لجميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 عضوا مع التفرقة بين العنصرية والحوادث الأخرى، ومنح الأفعال العنصرية عقوبات محددة وشديدة، بما في ذلك خسارة المباريات”.

وأضاف: “سنوقف المباريات ونعلقها ونلغيها في حالات العنصرية، وسنقدم إشارات قياسية عالمية للاعبين حتى يمكنهم توصيل الحوادث العنصرية والحكام للإشارة إلى تنفيذ الإجراء المكون من ثلاث خطوات”.