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فريق التحرير

17 مايو 2024

لانتهاكها الحرية الأكاديمية.. كلية بجامعة كولومبيا تحجب الثقة عن نعمت شفيق

دوليات
لانتهاكها الحرية الأكاديمية.. كلية بجامعة كولومبيا تحجب الثقة عن نعمت شفيق

أصدرت كلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأمريكية، قرارًا حجب الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق، لانتهاكها المتطلبات الأساسية للحرية الأكاديمية والحوكمة المشتركة،

وأوضحت الكلية في قرارها، أنه جاء لانتهاكها الشروط الأساسية للحرية الأكاديمية، ولاعتدائها غير المسبوق على حقوق الطلاب، مشددة على أن الأمرين يتطلبان إدانة قاطعة وحازمة.

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وتعكس هذه الخطوة الاستياء الذي يشعر به البعض داخل الجامعة تجاه الشهادة التي أدلت بها نعمت شفيق أمام الكونغرس، ونهج تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.

وتسببت تصريحات نعمت شفيق وشهادتها أمام الكونغرس في تأجيج الغضب داخل الجامعة ودعت الشرطة لفض اعتصام الطلاب ما أسفر عن أكثر من 100 حالة اعتقال، تم القبض على مزيد من الطلاب في الأيام اللاحقة.

وجرى طرح القرار للتصويت من جانب فرع جامعة كولومبيا التابع للرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة مهنية لأعضاء هيئة التدريس.

وذكرت صحيفة “كولومبيا سبكتاتور” أن من بين أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم  709 الذين شاركوا في التصويت، أيد 65% قرار سحب الثقة، وصوت 29% ضده وامتنع 6% عن التصويت.

 

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