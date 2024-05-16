قرار نهائي بتبرئة لاعب البرتغال من الاعتداء الجنسي

قررت قاضية التحقيق في إشبيلية، حفظ الدعوى المفتوحة ضد لاعب ريال بيتيس، الدولي البرتغالي ويليام كارفاليو، بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد استبعاد حدوث علاقة “ليست بالتراضي” بين مقيمة الدعوى والمتهم.

وخلصت قاضية التحقيق إلى أنه “لا الوقائع السابقة، ولا الوقائع المتزامنة أثبتت رواية حدوث علاقة ليست بالتراضي أو تحت التأثير على قدرات الضحية بشكل منعها من إبداء هذا الرضا”.

ولفتت القاضية إلى أن “المدعية كانت مهتمة برؤيته (كارفاليو)، في جميع الاتصالات التي أجرتها معه عبر تطبيق واتساب، حيث طلبت منه تغيير تذكرتها لتأخير عودتها”

وأفادت القاضية بأنه “عند ملاحظة عدم اهتمام المتهم برؤيتها مرة أخرى، عبرت عن استيائها، وقررت بعد ذلك، عند وصولها إلى إيبيزا، الإبلاغ عن الأحداث”.

واختتمت: “لا الوقائع السابقة، ولا الوقائع المتزامنة، تثبت رواية حدوث علاقة ليست بالتراضي” بين الطرفين.