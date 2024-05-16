مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون يمنع إلغاء المساعدات العسكرية لإسرائيل

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون لإلغاء الإيقاف المؤقت الذي أعلنه الرئيس جو بايدن بشأن بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو تحذير رسمي لنهج الإدارة في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون – الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 224 صوتًا مقابل 187 – إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث تعهد زعماء الحزب بعدم النظر فيه على الإطلاق.

وقد برزت جهود الحزب الجمهوري ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني إسرائيل عن شن هجوم واسع على رفح.