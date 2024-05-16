بايدن ينتقد نهج بلاده الفاشل إزاء الماريجوانا.. وأمريكا تصنفها “مُخدر أقل خطورة”

قررت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، تصنيف الماريجوانا (القنب) كمخدر أقل خطورة، مما يعني أنه ليس من المرجح أن يزج بمتعاطي المادة أو من يحوزونها في السجن.

وتقر خطوة إعادة التصنيف بالاستخدام الطبي للقنب، دون تقنين المخدر للاستخدام الشخصي على مستوى البلاد.

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وفي هذه المناسبة، علق كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر موقع “إكس” (تويتر سابقا) قائلاً: “تأثرت حياة عدد كبير للغاية من الناس بسبب نهجنا الفاشل إزاء الماريجوانا.”

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لذلك تتخذ وزارة العدل اليوم الخطوة التالية في إعادة تصنيف الماريجوانا، من جدول المخدرات الأول إلى الثالث بموجب القانون الاتحادي.”

وحتى الآن يتم تصنيف الماريجوانا أو القنب ضمن الفئة الأولى، وهو ضمن الفئة، الأشد صرامة مع الهيروين وعقار الهلوسة “إل إس دي”.

هذا ويتم تصنيف المخدرات بالولايات المتحدة في خمس فئات.