برشلونة يهزم ألميريا بهدفين في الدوري الإسباني

تغلب برشلونة على مضيفه فريق ألميريا، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب “ألعاب البحر المتوسط”، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024.

وسجل فيرمين لوبيز، هدف برشلونة الأول، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية سكنت على يسار حارس فريق ألميريا. وعاد نفس اللاعب ليسجل ثاني أهداف الفريق الكاتالوني، في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وعزز برشلونة وصافته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 79 نقطة، خلف ريال مدريد، بطل المسابقة برصيد 93 نقطة، بينما بقى ألميريا، برصيد 17 نقطة، والذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإسباني.