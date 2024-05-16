حاملة طائرات أمريكية تغادر اليابان بعد مهمة استمرت 9 سنوات

غادرت حاملة الطائرات النووية، رونالد ريجان، التابعة للبحرية الأمريكية، قاعدة يوكوسوكا البحرية باليابان، بعدما أكملت فترة خدمة استمرت نحو 9 سنوات.

ومن المقرر أن تحل محلها سفينة أخرى من فئة نيميتز، وهي “جورج واشنطن” التي تم نشرها في القاعدة من عام 2008 إلى 2015، وذلك وسط زيادة حدة التوتر بسبب استفزازات الصين وكوريا الشمالية.

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وأكد الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات رونالد ريجان ستبقى في حالة تأهب بالمحيط الهادي أثناء توجهها لمنشأة صيانة تابعة للبحرية في واشنطن.

وكانت حاملة الطائرات رونالد ريجان وصلت إلى يوكوسوكا في أكتوبر 2015 وأدت مهام دورية في المياه المحيطة وسط توترات متزايدة بسبب ضغوط الصين على تايوان.