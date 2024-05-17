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فريق التحرير

17 مايو 2024

ارتفاع أسعار النفط بدعم من تحسن الطلب وتراجع التضخم

اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بدعم من تحسن الطلب وتراجع التضخم

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، حيث يتجه خام برنت القياسي لتحقيق أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع.

ويعزى هذا الارتفاع إلى دلائل إيجابية على تحسن الطلب العالمي وتراجع التضخم في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

سجل خام برنت زيادة قدرها 21 سنتًا، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 83.48 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، أي بنسبة 0.2%، لتصل إلى 79.41 دولارًا للبرميل.

ومن المتوقع أن يحقق خام برنت ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1%، في حين يتوقع أن يسجل خام غرب تكساس مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 1.4%.

وقد ساهم انخفاض مخزونات النفط والمنتجات المكررة في المراكز التجارية العالمية الرئيسية في تعزيز التفاؤل بشأن نمو الطلب على النفط، وعكس اتجاه ارتفاع المخزونات الذي أثر سلبًا على أسعار النفط الخام في الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال خام برنت أقل بنحو 10% عن أعلى سعر له هذا العام، والذي بلغ 92.18 دولارًا للبرميل في 12 أبريل.

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